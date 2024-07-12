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Арум пояснив відмову Ломаченка від бою з Шакуром

Олександр Булава — 12 липня, 17:53
Арум пояснив відмову Ломаченка від бою з Шакуром

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) відмовився від бою проти чемпіона світу за версією WBC Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО) через гроші.

Цитує Арума Forbes.

"Шакур звинувачує мене в тому, що нібито не хочу зробити його бій із Ломою. Він забуває, що ми всі самі ухвалюємо рішення, які вигідні. Також Стівенсон заявляє, що боксери маріонетки в моїх руках. Промоутер нікого не може змусити щось когось робити. Це не так.

Ломаченко не залежний, як і Шакур. Девіс незалежний у прийнятті своїх рішень. Усе, що говорить цей хлопець, просто не правда, але це не можна вбити в голову Шакура.

Бій із Девісом це просто більше грошей. Це велике протистояння. Бійці в цьому бізнесі, щоб заробляти, і їх не можна звинувачувати за свій вибір", — сказав Арум.

Нагадаємо, Шакур після перемоги над Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО) одягнув футболку із зображенням Ломаченка та промоутера Боба Арума. Боксер закликав українця прийняти виклик на бій.

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Боб Арум

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