Воррен – про Ітауму: Всі чекають, що вирішить Усик
Промоутер Queensberry Promotions Френк Воррен розповів, про потенційних суперників 20-річного Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).
Про це промоутер розповів у коментарі BoxNation.
"Деякі бої не вдалося провести через те, що боксери просили гроші, які зазвичай отримують у титульних поєдинках.
А поки всі лише займають позиції, очікуючи, що вирішить пан Усик — і саме це зараз визначає ситуацію. Найближчим часом ми оголосимо ім’я суперника Мозеса — його бій відбудеться у грудні.
Знаєте, я навіть радий цьому (що боксери відмовлялися від бою з Ітаумою навіть не питаючи про гонорар — прим.). Краще вже чесно сказати "ні", ніж називати безглузді суми. Коли люди вимагають три-чотири мільйони доларів за бій — це просто божевілля", – сказав Воррен.
Нагадаємо, Ітаума відмовився від бою проти Френка Санчеса, переможець якого міг стати претендентом на чемпіонський титул IBF, яким володіє Олександр Усик.
Мозес нещодавно за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).