Гірн оголосив наступного суперника Пачеко
Дієго Пачеко
DAZN
Відомий промоутер Едді Гірн оголосив ім'я наступного суперника непереможеного Дієго Пачеко.
Про це повідомили соцмережі Matchroom.
Так, перспективний американець наступний бій проведе 13 грудня, а його опонентом стане француз Кевін Саджо.
Цей поєдинок очолить вечір боксу, який відбудеться у каліфорнійському місті Стоктоні. В андеркарті поєдинку зустрінуться Ернесто Меркадо та Габріель Флорес.
Нагадаємо, у січні Пачеко завдав першої поразки Стівену Нельсону. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Дієго одноголосним рішенням суддів: тричі по 117:111. А у липні він переміг нокаутом у шостому раунді Мацея Сулецкі.
Раніше Едді Гірн оцінив яскраву перемогу Енніса над Лімою в бою за тимчасовий пояс WBA.