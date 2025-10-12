Гірн оголосив наступного суперника Пачеко

Відомий промоутер Едді Гірн оголосив ім'я наступного суперника непереможеного Дієго Пачеко.

Про це повідомили соцмережі Matchroom.

Так, перспективний американець наступний бій проведе 13 грудня, а його опонентом стане француз Кевін Саджо.

The DP Show heads to Stockton 👊 @realdpacheco



Undefeated vs undefeated. Knockout artist vs knockout artist 🔥



Ernesto Mercado and Gabriel Flores Jr also on the card with more to be announced 🔜 #PachecoSadjo pic.twitter.com/updfpA3kXg — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 12, 2025

Цей поєдинок очолить вечір боксу, який відбудеться у каліфорнійському місті Стоктоні. В андеркарті поєдинку зустрінуться Ернесто Меркадо та Габріель Флорес.

Нагадаємо, у січні Пачеко завдав першої поразки Стівену Нельсону. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Дієго одноголосним рішенням суддів: тричі по 117:111. А у липні він переміг нокаутом у шостому раунді Мацея Сулецкі.

