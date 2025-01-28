Пачеко: Хочу провести бій проти короля дивізіону – Канело

23-річний американський боксер другої середньої ваги Дієго Пачеко (23-0, 18 КО) після перемоги над Стівеном Нельсоном (20-1, 16 КО) висловив бажання вийти на ринг проти чемпіона WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO).

Цитує боксера The Ring.

"Я мрію стати чемпіоном світу, а також провести поєдинок проти GOAT – Канело, короля дивізіону. Якщо одного дня він дасть мені шанс, це буде неймовірно, збудеться мрія поділити з ним ринг. Але якщо не він, то будь-хто з топ-5. Ми готові", – сказав Пачеко.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня в Лас-Вегасі Пачеко завдав першої поразки 36-річному Стівену Нельсону. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Дієго одноголосним рішенням суддів: тричі по 117:111.

Раніше повідомлялося, що Канело може провести проміжний бій у травні перед зустріччю з Теренсом Кроуфордом.