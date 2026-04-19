Віттакер наступний бій проведе в андеркарді поєдинку Енніс – Заяс
Британський боксер напівважкої ваги Бенджамін Віттакер (11-0-1, 8 КО) після перемоги над аргентинцем Браяном Суаресом (21-5-0, 20 КО) дізнався дату свого наступного поєдинку.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
Бій відбудеться 27 червня на арені "Barclays Center" у Нью-Йорку в андеркарді вечора боксу Джарон Енніс – Ксандер Заяс. Суперник наразі невідомий.
"Віттакер проведе свій дебютний бій у Сполучених Штатах. Потім ми повернемося і очолимо великий вечір боксу в Бірмінгемі. Неважливо, чи це буде великий бій з іншим британцем, чи елімінатор за титул чемпіона світу. У 2027 році він буде готовий до будь-якого напівважковаговика у світі.
Довіртеся нам, ми знаємо, що робимо. У нас нарешті з'явився хлопець у цій країні, який має весь потенціал суперзірки.
Просто насолоджуйтеся цією подорожжю, бо цей молодий хлопець – справді, справді особливий. Ви можете думати, що він самовпевнений, можете думати, що він зарозумілий, але це не так", – розповів Гірн.
