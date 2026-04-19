Відомий промоутер заговорив про наступного суперника Канело

Промоутер Едді Гірн висловився про можливого наступного суперника ексабсолюта у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО).

Про це він розповів у коментарі Fight Hub TV.

Він припустив, що наразі йдуть перемовини з Крістіаном Мбіллі. Голова компанії "Matchroom Sport" пригадав розмову з Канело.

"Канело виглядав захопленим щодо свого повернення, що дивно, враховуючи, скільки грошей він має і скільки боїв провів. Але він справжній боєць. Тож із нетерпінням чекаю його повернення. Схоже, це буде мексиканський кард, у якому буде багато мексиканських талантів. Ми б дуже хотіли потрапити туди, якщо зможемо, і було б приємно бути залученими у якийсь спосіб", – заявив Гірн.

Мексиканська зірка боксу може повернутися на ринг 15 вересня 2026-го в Ер-Ріяді. У Альвареса все ще є багаторічний контракт з Riyadh Season, який завершиться у 2027 році.

Раніше повідомлялося, що Сауль вирішив пропустити бій у травні на національне мексиканське свято Сінко де Майо заради реваншу з Теренсом Кроуфордом, якому він поступився у вересні 2025-го.

Натомість Мбіллі востаннє проводив офіційний поєдинок 13 вересня 2025-го, коли розписав нічию з Лестером Мартінесом. Це протистояння відбулось в андеркарді двобою Альварес – Кроуфорд.