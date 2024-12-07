Промоутер назвав кінцеву ціль Паркера після бою з Дюбуа

Девід Гіггінс, промоутер тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO), заявив, що кінцевою метою його клієнта є титул абсолютного чемпіона світу.

Цитує промоутера Sky Sports.

Паркер після перемог над Деонтеєм Вайлдером та Чжаном Чжилеєм перебуває на піку своєї професійної кар'єри та готовий здолати володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа в найближчому бою.

"Ви подивіться на імена в його резюме, такі як Карлос Такам, Енді Руїс-молодший, Дерек Чісора двічі, Ділліан Вайт, Ентоні Джошуа, Джо Джойс, Чжіле Чжан і Деонтей Вайлдер, він, мабуть, провів сотні більше раундів на найвищому рівні, ніж Деніель. Йому лише 32 роки, але він ветеран. Тож я думаю, що ми маємо перевагу з точки зору досвіду під тиском на такому рівні. Очевидно, що Джозеф на підйомі й досягає свого піку", – сказав промоутер.

Гіггінс вважає, що його клієнт здатний поборотися за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Джозеф хоче стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Він збирається віддати все для цього до того дня, коли завершить кар'єру. Тому я б збрехав, якби не сказав, що це не є його метою", – сказав Хіггінс. Він хоче перемогти Дюбуа, а потім хоче битися з тим, хто має інші пояси. Він спробує їх об'єднати", – зазначив Гіггінс.

Бій відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Паркер свій останній бій провів у березні проти Чжана Чжилея. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.