Дюбуа проти Паркера: став відомий кард вечора боксу в Ер-Ріяді

Став відомий кард вечора боксу, який планують провести 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Очікується, що головним поєдинком вечора стане бій за участю чемпіона IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа проти володаря тимчасового титулу WBO Джозефа Паркера.

Головним боєм андерарду буде реванш між киргизстанським боксером Дмітрієм Біволом і представником Канади Артуром Бетербієвим. Їх перша зустріч завершилась роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва.

Також в цей вечір вийдуть на ринг Джарон Енніс проти Вірджіла Ортіса, Чжан Чжилей та Агіт Кабаєл, Хамза Шіраз та Карлос Адамес.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбува в Лондоні переміг Ентоні Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.