Гірн: Кличко має бажання знову вийти в ринг

Промоутер Едді Гірн відреагував на інформацію про повернення колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка (64-5, 53 КО) поєдинком володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Цитує промоутера Boxing News.

"Мені ця ідея здається дивною. Нещодавно я був на вечері з Володимиром Кличком, Туркі Аль аш-Шейхом та Френком Ворреном. Це було ще до бою Джошуа – Дюбуа.

Кличко все ще у чудовій формі, і видно, що має бажання знову вийти в ринг, але вік бере своє. З останнього бою з Ентоні Джошуа минуло майже 8 років. Думаю, повернення для поєдинку з таким молодим та амбітним бійцем, як Дюбуа – не найкраща ідея.

Однак Кличко – легенда, і він має право вибирати свій шлях", – сказав Гірн.