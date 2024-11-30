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Гірн: Кличко має бажання знову вийти в ринг

Олександр Булава — 30 листопада 2024, 12:16
Гірн: Кличко має бажання знову вийти в ринг
Володимир Кличко
Getty Images

Промоутер Едді Гірн відреагував на інформацію про повернення колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка (64-5, 53 КО) поєдинком володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Цитує промоутера Boxing News.

"Мені ця ідея здається дивною. Нещодавно я був на вечері з Володимиром Кличком, Туркі Аль аш-Шейхом та Френком Ворреном. Це було ще до бою Джошуа – Дюбуа.

Кличко все ще у чудовій формі, і видно, що має бажання знову вийти в ринг, але вік бере своє. З останнього бою з Ентоні Джошуа минуло майже 8 років. Думаю, повернення для поєдинку з таким молодим та амбітним бійцем, як Дюбуа – не найкраща ідея.

Однак Кличко – легенда, і він має право вибирати свій шлях", – сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що Кличко хотів провести поєдинок проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа.

Бій мав відбутися 22 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Проте, переговори були зупинені після бою Майка Тайсона з Джейком Полом через побоювання за здоров'я Володимира.

Едді Гірн Володимир Кличко Даніель Дюбуа

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