Кличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64−5, 53 КО) хотів провести поєдинок проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 КО).

Про це повідомляє Mail Sport.

Легендарний український боксер вів переговори з командою британця.

Бій мав відбутися 22 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Проте, переговори були зупинені після бою Майка Тайсона з Джейком Полом через побоювання за здоров'я Володимира.

Кличко хотів перевершити рекорд Джорджа Формана як найстаршого чемпіона світу в надважкій вазі. Наразі українцю 48 – Форман завершив кар'єру у віці 46 років і 169 днів у 1995 році, утримуючи титул IBF.