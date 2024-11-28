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Кличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа

Олександр Булава — 28 листопада 2024, 19:59
Кличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа
Instagram Володимира Кличка

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64−5, 53 КО) хотів провести поєдинок проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 КО).

Про це повідомляє Mail Sport.

Легендарний український боксер вів переговори з командою британця.

Бій мав відбутися 22 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Проте, переговори були зупинені після бою Майка Тайсона з Джейком Полом через побоювання за здоров'я Володимира.

Кличко хотів перевершити рекорд Джорджа Формана як найстаршого чемпіона світу в надважкій вазі. Наразі українцю 48 – Форман завершив кар'єру у віці 46 років і 169 днів у 1995 році, утримуючи титул IBF.

Напередодні Кличков відповів коментатору UFC Джону Рогану, який послав президента України Володимира Зеленського.

Володимир Кличко Даніель Дюбуа

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