Красюк: Усик не збирається завершувати кар'єру

Олександр Красюк, промоутер абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), заявив, що українець не збирався завершувати кар'єру після бою проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).

Слова Красюка передає видання Boxing Social.

"Це дата реваншу, яку ми розглядали, і це дата, яку ми підтвердили Його Величності, і ми дали слово, що реванш відбудеться 21 грудня. Це заплановано на 21 грудня, але маючи справу з нашим суперником, ніколи не знаєш, як це спрацює. У нашій початковій угоді ми мали термін до кінця року, тому це відповідає їй.

У нас не було жодних розмов про те, що Усик завершить кар’єру. Можливо, ходили чутки, можливо, хтось ще висловлював свої думки, але ми ніколи цього не обговорювали. Для нас це питання не є проблемою", — сказав Красюк.

Раніше Міжнародна боксерська федерація (IBF) видала розпорядження, за яким британець Даніель Дюбуа та хорват Філіп Хргович 1 червня будуть битися за пояс тимчасового чемпіона світу. Завдяки цьому Усик збереже статус абсолютного чемпіона.