IBF вирішила, чи залишати Усика абсолютним чемпіоном світу

Олександр Усик (22-0, 14 КО) зберіг статус абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель у своєму X (Twitter).

Міжнародна боксерська федерація (IBF) видала розпорядження, за яким британець Даніель Дюбуа та хорват Філіп Хргович 1 червня будуть битися за пояс тимчасового чемпіона світу.

Володарем регулярного титулу залишиться Усик — принаймні, найближчим часом. Нагадаємо, команда українця попросила IBF дозволити не проводити обов’язковий титульний захист, щоб статус абсолютного чемпіона світу стояв на кону і в реванші проти Тайсона Ф’юрі.

Нагадаємо, напередодні міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх оголосив дату другого бою Усик — Ф’юрі.