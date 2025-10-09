Радник Пак'яо підтвердив завершальну стадію переговорів з чемпіоном WBA

Радник легендарного Менні Пак'яо Шон Гіббонс висловився про наступного суперника 46-річного спортсмена.

Функціонер поспілкувався з FightHub TV.

"У Ромеро пояс і саме тому такий вибір. Якби його не було, то ми б і не дивились у сторону Роллі. Знову стати чемпіоном у такому віці – неймовірне досягнення.

Те, що у Роллі пояс, робить його фаворитом протистояння. Ми націлені на січень – 24 або 31 число. Я впевнений, що у Менні є достатньо швидкості, щоб перемогти Роландо. Ви ж бачили, що він робив із Барріосом. Я упевнений, що Ромеро – класний суперник для Пак'яо", – розповів Гіббонс.

Нагадаємо, що нещодавно легендарний боксер повернувся у ринг. 20 липня його бій проти Барріоса завершився внічию за рішенням суддів.

Після бою Пак'яо заявив, що якщо Флойд Мейвезер повернеться з пенсії, то вони можуть провести ще один поєдинок.

Раніше зірковий Раян Гарсія заявив, що готовий кинути виклик 46-річній легенді боксу.