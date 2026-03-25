Колишній суперник Усика назвав фаворита битви Ф'юрі – Джошуа

Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився своїми думками щодо одного з найбільш очікуваних поєдинків останнього десятиріччя між зірковими Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Слова британця передає Sky Sports.

Експерт заявив, що пік форми його земляків уже позаду, проте ця битва все одно зберігає великий інтерес. Він пояснив, чому Ей Джей і "Циганський король" мають розділити ринг.

"Цей бій має статися. Було б жахливо, якби цього не сталося. Ніколи не буде занадто пізно. Ми завжди хочемо отримати відповіді. Коли справа доходить до Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, ми завжди хочемо відповідей. Ентоні Джошуа – найперспективніший боєць в історії країни, колишній олімпійський чемпіон, колишній чемпіон світу в надважкій вазі. Тайсон Ф'юрі робить те, що в нього виходить найкраще. Він готовий. Здається, все йде до цього, до зустрічі у великому поєдинку. Зрештою, я просто хочу побачити обох знову на рингу щасливими. Британський бокс у найкращому становищі, коли поруч Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа. Усі бійці зустрічаються в різний час, тож побачимо. Не буду брехати, на мою думку, зараз вони обидва вже позаду своєї найкращої форми. Але це ще актуальний поєдинок. Як і Менні Пак'яо – Флойд Мейвезер, коли вони зустрілися", – сказав Белью.

Також колишній суперник Усика зробив свій прогноз на цю битву. Він вважає, що Ей Джей зможе перемогти та пояснив, завдяки чому саме.

"Я завжди говорив, що переможе Джошуа. Я думаю, що стилі роблять бої. Але ви повинні виходити з останніх виступів, і Ф'юрі програвав тільки чудовому Олександру Усику. Усе може звестися до того, хто влучить першим. Ми мусимо віддати перевагу Ентоні Джошуа, тому що серед них двох саме він володіє нищівною міццю. Це реально бій, у якому шанси 50 на 50. Ви не знаєте, який результат отримаєте. Якщо говорити відверто, то питання в тому, від кого з них залишилося більше", – резюмував Белью.

Зазначимо, що напередодні Ф'юрі підтвердив готовність побитися з Ей Джеєм. Очікується, що їх очний поєдинок може відбутися наприкінці 2026 або на початку 2027 року.