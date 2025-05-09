Спасібо дєду за побєду: Ломаченко опублікував в соцмережах пост на честь 9 травня

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опинився в центрі уваги через нову публікацію в соцмережах на честь 9 травня.

На фото, яке Ломаченко виклав у Instagram, він зображений біля Меморіалу Слави у своєму рідному місті разом із батьком та сином.

"Їх подвиг безмежний. І такою ж безмежною має бути наша вдячність. Царство Небесне всім, хто стояв на смерть заради життя! Поклін усім ветеранам! Мир усім", – підписав фото боксер.

Нагадаємо, 9 травня в Україні більше не є офіційним святом, на відміну від Дня пам’яті та перемоги над нацизмом, що відзначається 8 травня.

Зазначимо, що Ломаченко більше не ідентифікується в Інстаграмі як українець. Користувачі з України не можуть без VPN зайти на профіль боксера.

Що стосується спортивної складової, у своєму останньому поєдинку Ломаченко технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше відомий боксерський інсайдер повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру.

Нещодавно "Чемпіону" стало відомо, що Василь інвестував гроші в російську компанію. Її власник був довіреною особою Путіна на виборах. Наразі український боксер зайнятий продажем свого будинку в Каліфорнії, США.

Раніше повідомлялося, що донька Ломаченка завоювала дві нагороди на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики.