Президент WBO: Ітаума став претендентом №1

Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері оцінив прогрес британського надважковаговика Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) після перемоги над американцем Майком Балоганом (21-2, 16 КО).

Про це функціонер розповів у соцмережі "Х".

"Ітаума піднявся в рейтингу WBO завдяки таланту, дисципліні та яскравим виступам. Тепер він став претендент №1 у світі в хевівейті, і його момент наближається.

Це лше питання часу, коли він отримає свій шанс, а світ побачить нову зірку", – розповів Олівері.