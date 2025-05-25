Президент WBO: Ітаума став претендентом №1
Мозес Ітаума
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Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері оцінив прогрес британського надважковаговика Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) після перемоги над американцем Майком Балоганом (21-2, 16 КО).
Про це функціонер розповів у соцмережі "Х".
"Ітаума піднявся в рейтингу WBO завдяки таланту, дисципліні та яскравим виступам. Тепер він став претендент №1 у світі в хевівейті, і його момент наближається.
Це лше питання часу, коли він отримає свій шанс, а світ побачить нову зірку", – розповів Олівері.
Зазначимо, що сьогодні вночі британець видовищним нокаутом переміг Майка Балогуна.
Раніше Мозес говорив, що хоче стати чемпіоном світу. Він також назвав фаворита двобою Усик – Дюбуа.