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Президент WBO: Ітаума став претендентом №1

Олександр Булава — 25 травня 2025, 18:02
Президент WBO: Ітаума став претендентом №1
Мозес Ітаума
Getty Images

Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері оцінив прогрес британського надважковаговика Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) після перемоги над американцем Майком Балоганом (21-2, 16 КО).

Про це функціонер розповів у соцмережі "Х".

"Ітаума піднявся в рейтингу WBO завдяки таланту, дисципліні та яскравим виступам. Тепер він став претендент №1 у світі в хевівейті, і його момент наближається.

Це лше питання часу, коли він отримає свій шанс, а світ побачить нову зірку", – розповів Олівері.

Зазначимо, що сьогодні вночі британець видовищним нокаутом переміг Майка Балогуна.

Раніше Мозес говорив, що хоче стати чемпіоном світу. Він також назвав фаворита двобою Усик – Дюбуа.

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