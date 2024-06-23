Сулейман: Будемо наполягати на відеоповторах у реванші Усик — Ф’юрі

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що в реванші абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) необхідно запровадити відеоповтори.

Слова мексиканського функціонера передає talkSPORT.

"Відеоповтор — це правило, яке діє в WBC протягом останніх кількох років, але у нас складна ситуація з Британською боксерською радою контролю, оскільки вони не погоджуються на його використання.

Однак, під час засідань з питань правил останнього бою між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком, ми вимагали, щоб відеоповтор був використаний в інтересах WBC. Ми будемо наполягати на цьому в реванші Усик — Ф’юрі та в кожному бою, в якому WBC бере участь.

Під час першого поєдинку комісія професійного боксу Близького Сходу була місцевим органом влади, але Британська рада мала на них великий вплив. Тому вони не пішли на наші умови. Усе ж таки ми заявили, що якщо будуть великі розбіжності, то ми залишимо за собою право ухвалення рішення після перегляду спірного моменту на великому екрані, щоб вплинути на ситуацію", – сказав Сулейман.

Нагадаємо, раніше Міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

Напередодні Тайсон прокоментував скандальний інцидент в одному з барів Англії.