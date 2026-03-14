Він був нещадним: Усик – про перший бій з Ф'юрі

Чемпіон WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) пригадав, як налаштовувався на перший бій із британцем Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це він розповів у коментарі Vogue Ukraine.

Українець вірив у свою перемогу, проте налаштовувався на довгий бій.

"Коли ми підписали контракт перед першим поєдинком (з Ф'юрі) і до бою залишалося два місяці, я сказав команді: не знаю, як виграти, але виграю. У деяких раундах він був нещадним, але я втримався, бо від початку розумів, що ми на півдорозі і гра буде в довгу. А я ж марафонець", – розповів Усик.

Перший бій українця та британця відбувся у травні 2024 року, тоді Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів й вперше став абсолютним чемпіоном світу. У грудні того ж року Олександр знову переміг Тайсона у реванші. Після цього британець оголосив про чергове закінчення своєї кар'єри.

Нагадаємо, Усик свій наступний бій проведе проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Це буде 25-й бій для українця, наразі він має ідеальний рекорд з 24 перемог, з яких 15 – нокаутом.