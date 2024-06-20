Просто багато випив — Ф'юрі прокоментував інцидент у барі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) прокоментував скандальний інцидент в одному з барів Англії.

"Циганський король" дав коментар Seconds Out.

"Я просто випив занадто багато. Тепер настав час повернутися до роботи та зосередитися на поєдинку, який відбудеться 21 грудня", — сказав Ф’юрі.

Тоді британський боксер у стані алкогольного сп'яніння був виведений із закладу в Моркамі після чого впав на тротуар.

За кілька днів після відпочинку в пабі Тайсон опублікував відео роботи у тренувальному залі. Завдавши кілька ударів по мішку, британець звернувся до Олександра Усика.

Нагадаємо, що Ф'юрі зазнав поразки від Усика, який став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що бій-реванш відбудеться 21 грудня 2024 року.