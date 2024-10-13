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Президент WBC озвучив ім'я свого переможця в бою Бетербієв – Бівол

Володимир Клепач — 13 жовтня, 15:33
Президент WBC озвучив ім'я свого переможця в бою Бетербієв – Бівол
Getty Images

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що володар титулів WBC, IBF, WBO в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) точно переміг Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО) в бою за абсолютне чемпіонство в дивізіоні, хай би що не казали інші спеціалісти.

"Це був бій найвищого рівня. Бетербієв переміг безапеляційно. "Близька", але явна перемога Бетербієва, у якого проходили удари".

Відомий у минулому боксер Тоні Белью побачив у цьому бою перемогу Бівола.

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.

Артур Бетербієв Дмитро Бівол

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