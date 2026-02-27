Легенда журналістики Аркадьєв: Алі та Усик знаходяться на одному п'єдесталі

Деві Аркадьєв, син відомого боксера 1920-1940-х років Аркадія Бакмана, зізнався, кого він вважає найкращим бійцем в історії.

Про це досвідчений журналіст, якого називали штатним літописцем київського Динамо, розповів ексклюзивно "Чемпіону".

Він один із небагатьох, хто бачив на власні очі чемпіонів світу з боксу настільки різних епох. Експерт виділив двох бійців, які були кращими за інших.

"Я можу поставити на один п'єдестал Кассіуса Клея, він же Мохаммед Алі, – і Олександра Усика. Навіть не беруся сказати, хто б із них був кращим у гіпотетичному віртуальному бою, але я б поставив у цьому поєдинку на Сашу Усика з однієї простої причини: тому що він шульга. Крім усього іншого, Усика я ставлю вище за його людськими якостями та за його громадянську позицію українця з великої літери, тому що він не розмірковував 24 лютого 2022 року, а взяв зброю та пішов у самооборону", – сказав Аркадьєв.

Зазначимо, що велике інтерв'ю з Деві Аркадьєвим вийде 28 лютого. У ньому він, зокрема, розповів про свій шлях у журналістиці, спілкування з легендарним Валерієм Лобановським і свої книги про Динамо.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик підтримав Сергія Бубку. Він відреагував на заклик позбавити легкоатлета звання Героя України.