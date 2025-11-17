Це Судний день: Пол – про бій з Джошуа
Американський блогер і боксер Джейк Пол відреагував на бій проти британського ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.
Цитує Пола Sky Sports.
"Це не симуляція штучного інтелекту. Це Судний день. Професійний бій у надважкій вазі проти елітного чемпіона світу в його розквіті сил.
Коли я поб'ю Ентоні Джошуа, усі сумніви зникнуть, і ніхто не зможе позбавити мене можливості поборотися за титул чемпіона світу.
Усім моїм хейтерам – ви цього хотіли. Людям Сполученого Королівства – вибачте. У п'ятницю, 19 грудня, під світлом софітів у Маямі, у прямому ефірі по всьому світу тільки на Netflix, естафета перейде далі, і британський Голіаф буде приспаний", – заявив Джейк.
Нагадаємо, бій Ентоні з Полом відбудеться 19 грудня у Маямі. Поєдинок пройде в рукавицях стандартної для гевівейту ваги – 10 унцій (284 г).
14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.
Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.