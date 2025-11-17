Це Судний день: Пол – про бій з Джошуа

Американський блогер і боксер Джейк Пол відреагував на бій проти британського ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Цитує Пола Sky Sports.

"Це не симуляція штучного інтелекту. Це Судний день. Професійний бій у надважкій вазі проти елітного чемпіона світу в його розквіті сил.

Коли я поб'ю Ентоні Джошуа, усі сумніви зникнуть, і ніхто не зможе позбавити мене можливості поборотися за титул чемпіона світу.

Усім моїм хейтерам – ви цього хотіли. Людям Сполученого Королівства – вибачте. У п'ятницю, 19 грудня, під світлом софітів у Маямі, у прямому ефірі по всьому світу тільки на Netflix, естафета перейде далі, і британський Голіаф буде приспаний", – заявив Джейк.