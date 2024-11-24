Колишній чемпіон світу: Усик – робот, але реванш пройде за іншим сценарієм, ніж перший бій

Американець Пол Маліньяджі (36-8, 7 КО), який був чемпіоном світу в напівсередній вазі, зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі. Він вважає, що реванш буде за іншим сценарієм, ніж перший бій, але фаворитом є все одно українець.

Про це Пол сказав для ProBox TV.

"Ф'юрі може здивувати, але Усик... ця людина є роботом. Тайсон не зможе влаштувати з Олександром те, що зробив колись з Вайлдером. В Усика набагато швидші ноги, ніж в Деонтея. Чи може Тайсон пройти через це все у реванші у своєму віці? Це буде важко. Бій пройде по-іншому, але я досі надаю перевагу Усику", – сказав Маліньяджі.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.