Колишній тренер Чісори: Джошуа вже розбитий на шматки

Британський тренер Дейв Колдвелл, який працював із Дереком Чісорою та Ділланом Вайтом, не в захваті від перемоги Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Своїми думками фахівець поділився у соцмережі "Х".

"Джошуа без сумніву весь побитий на шматки. Стійкість до ударів виглядає повністю втраченою. Останнє, що втрачає боєць, – це удар, і саме це вивело його із в'язниці сьогодні ввечері", – написав Колдвелл.

Joshua is without a doubt shot to bits.

Punch resistance looks completely gone.

Last thing a fighter loses is his punch and that’s what got him out of jail tonight. — Dave Coldwell (@davidcoldwell) July 25, 2026

Поєдинок розпочався дещо неочікувано. Албанець відправив опонента в нокдаун. Згодом рефері вдруге почав відраховувати перед обличчям фаворита.

Британець у перерві між раундами зумів відновитися. Крістіан старався захопити ініціативу, але Джошуа успішно відходив, почавши працювати з дистанції.

Після цього колишній чемпіон світу почав підключати комбінації. Після серії з трьох ударів його опонент рухнув на канати. Суддя оголосив нокаут.

Огляд бою Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга

Нагадаємо, камери вихопили реакцію Олександра Усика на нокаут від Ентоні Джошуа.