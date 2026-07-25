Я буду готовий: Ф'юрі – про бій з Джошуа

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) після перемоги над 46-річним поляком Маріушом Вахом (39-14, 20 КО) залишається невпевненим щодо бою з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Про це боксер розповів в Інстаграм.

Тайсон впевнений у своїх силах перед найбільшим поєдинком в історії Великої Британції.

"Наступна зупинка. Я добряче натовчу цього сцикуна. Найбільший бій в історії Великої Британії. Подивимося, чи вистачить йому яєць битися в листопаді! Я буду готовий. Дамо рок-н-ролу! Це готувалося понад десятиліття", – заявив Фʼюрі.

Боксери вже підписали контракт про лобову дуель, яка має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.

ЕйДжей свій бій проведе у суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді проти албанця Крістіана Пренги.