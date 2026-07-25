Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Я буду готовий: Ф'юрі – про бій з Джошуа

Олександр Булава — 25 липня 2026, 14:59
Я буду готовий: Ф'юрі – про бій з Джошуа
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) після перемоги над 46-річним поляком Маріушом Вахом (39-14, 20 КО) залишається невпевненим щодо бою з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Про це боксер розповів в Інстаграм.

Тайсон впевнений у своїх силах перед найбільшим поєдинком в історії Великої Британції.

"Наступна зупинка. Я добряче натовчу цього сцикуна. Найбільший бій в історії Великої Британії.

Подивимося, чи вистачить йому яєць битися в листопаді! Я буду готовий. Дамо рок-н-ролу! Це готувалося понад десятиліття", – заявив Фʼюрі.

Боксери вже підписали контракт про лобову дуель, яка має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.

ЕйДжей свій бій проведе у суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді проти албанця Крістіана Пренги.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Ф'юрі після перемоги над Вахом вкотре анонсував завершення професійної кар'єри
Чи вистачить у Джошуа сміливості? Ф'юрі ставить під сумнів бій з ЕйДжеєм
Наступний Джошуа? Ф'юрі технічним нокаутом переміг 46-річного Ваха
Від нього відмовився Усик: менеджер Ф'юрі наполягає на титульному бою проти Джошуа
Екссуперник Кличка влаштує останню перевірку перед битвою з Джошуа. Прев'ю бою Ф'юрі – Вах

Останні новини