Джошуа – Пренга: онлайн-трансляція бою

У суботу, 25 липня, в Джідді (Саудівська Аравія) у головному бою шоу із серії Riyadh Season Турки Аль аш-Шейха відбудеться бій Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) та Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

На "Чемпіоні" буде доступна текстова онлайн-трансляція. Оновлення будуть у цій новині.

На папері Пренга – явний андердог без елітної опозиції. Однак Джошуа вже опинявся у такій ситуації. На початку червня 2019 року Ентоні сенсаційно програв Енді Руїса у Нью-Йорку. Тоді Ей Джей виходив на ринг у статусі беззаперечного фаворита, а у підсумку зазнав одного з найболючіших фіаско у кар'єрі.

Напередодні поєдинку відбулася процедура зважування, албанець виявився важчим за колишнього чемпіона світу, переваживши Ентоні на майже 5 кг.

Додамо, що у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.