Зможе адаптуватися: тренер – про перспективи Хижняка у професіоналах

Заслужений тренер України Віктор Петриченко вважає, що олімпійський чемпіон Олександр Хижняк зможе себе проявити у професійному боксі.

Його слова передає LuckyPunch.

"Звичайно, аматорський бокс кардинально відрізняється від професійного. Якщо Саша зазвичай боксував у шаленому темпі, вигравав суперників завдяки своєму функціоналу та великій кількості ударів, задавлюючи опонента, то в професійному боксі такий сценарій навряд чи спрацює. Формула бою зовсім інша: спочатку це 4, 6 або 8 раундів, і суперники матимуть більше часу на маневри та на обдумування тактики. Звісно, кардинально змінити Сашу не вдасться, проте дещо доведеться скоригувати. Це можна назвати труднощами, адже Саші доведеться змінювати тактичні схеми, робити паузи та коригувати техніку. Чи пізно переходити у професійний бокс у такому віці? Можна сказати, що пізно – йому 30 років, але ми знаємо причину його рішення: він присвятив себе аматорському боксу і став легендою", – сказав він.

Петриченко вірить, що Хижняк зможе адаптуватися до професійного боксу. Також тренер висловив впевненість, що зовсім скоро він зможе битися за титул.

"Звичайно, Хижняк зможе адаптуватися. На перший погляд він може здаватися боксером із простим стилем, і дехто думає, що його можна обдурити. Але насправді всі, хто працював із ним у парах та боксував, знають, що це не так. У тренувальному процесі він один, у змаганнях – зовсім інший. Особливих проблем із адаптацією у нього не буде, тим більше його супроводжуватимуть професіонали. В Usyk17 працюють справжні фахівці з чудовими зв'язками та вміннями. Думаю, Хижняка за короткий проміжок часу підготують до бою за чемпіонський титул. Що стосується стилю, він трохи видозміниться, і його доведеться дозувати, але суттєвих змін не буде. Стиль Хижняка – це його перевага", – розповів Петриченко.

Нагадаємо, що дебютний бій на профі-рингу Хижняк проведе проти колумбійця Вільмера Барона (8-13-1, 6 КО). Поєдинок відбудеться 21 березня на вечорі боксу, організованому промоутерською компанією Олександра Усика.

