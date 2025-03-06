Зірка UFC натякнув на бій з Усиком

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра (12-2) заявив, що зацікавленийу поєдинку з володарем поясів WBC, WBA та WBO в надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО)

Цитує бійця MMA Fighting.

Напередодні голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх підписав угоду про створення боксерського промоушену під керівництвом президентів UFC і WWE. На тлі цієї новини Перейра вважає, що його бій з українцем став ще ближчим.

"Я стрибав від щастя, коли побачив цю новину. Хто знає?.. Можливо, вже у вересні в Саудівській Аравії… Спершу я висловив зацікавленість у поєдинку з Усиком, а потім він відповів тим самим. Залишилося лише побачити зацікавленість у цьому організацій. Я готовий у будь-який час", – заявив Перейра.

Раніше бразилець переміг американця Халіла Раунтрі технічним нокаутом у 4 раунді та втретє захист титул чемпіона, який він завоював у листопаді 2023 року. Його наступний бій може відбутися у березні.