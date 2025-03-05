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Туркі створив новий боксерський промоушен під керівництвом президентів UFC і WWE

Олександр Булава — 5 березня 2025, 19:44
Туркі створив новий боксерський промоушен під керівництвом президентів UFC і WWE
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх та компанія TKO Group Holdings, яка володіє UFC, підписали угоду про створення нової організації в боксі.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Новий промоушен буде функціонувати під керівництвом президента UFC Дейни Вайта та глави WWE Ніка Хана.

Також було оголошено деякі деталі договору:

  • Структурована система розвитку нових талантів з усього світу, включаючи об'єднання спортсменів.
  • Доступ для всіх боксерів до UFC Performance Institute – провідного центру підготовки, досліджень і реабілітації в бойових видах спорту;
  • Медійний та рекламний ресурс TKO, що дозволяє надавати як досвід на арені, так і першокласні, сучасні трансляції для фанатів по всьому світу.

Подробиці про боксерів та розклад боїв будуть оголошені найближчим часом.

Напередодні Туркі Аль аш-Шейх розповів про плани провести боксерські поєдинки у тюрмі Алькатрас, яка є музеєм та інших об'єктах культурної спадщини.

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