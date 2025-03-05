Туркі створив новий боксерський промоушен під керівництвом президентів UFC і WWE
Туркі Аль аш-Шейх
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Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх та компанія TKO Group Holdings, яка володіє UFC, підписали угоду про створення нової організації в боксі.
Про це повідомляє Ring Magazine.
Новий промоушен буде функціонувати під керівництвом президента UFC Дейни Вайта та глави WWE Ніка Хана.
Також було оголошено деякі деталі договору:
- Структурована система розвитку нових талантів з усього світу, включаючи об'єднання спортсменів.
- Доступ для всіх боксерів до UFC Performance Institute – провідного центру підготовки, досліджень і реабілітації в бойових видах спорту;
- Медійний та рекламний ресурс TKO, що дозволяє надавати як досвід на арені, так і першокласні, сучасні трансляції для фанатів по всьому світу.
Подробиці про боксерів та розклад боїв будуть оголошені найближчим часом.
Напередодні Туркі Аль аш-Шейх розповів про плани провести боксерські поєдинки у тюрмі Алькатрас, яка є музеєм та інших об'єктах культурної спадщини.