Туркі створив новий боксерський промоушен під керівництвом президентів UFC і WWE

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх та компанія TKO Group Holdings, яка володіє UFC, підписали угоду про створення нової організації в боксі.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Новий промоушен буде функціонувати під керівництвом президента UFC Дейни Вайта та глави WWE Ніка Хана.

Також було оголошено деякі деталі договору:

Структурована система розвитку нових талантів з усього світу, включаючи об'єднання спортсменів.

Доступ для всіх боксерів до UFC Performance Institute – провідного центру підготовки, досліджень і реабілітації в бойових видах спорту;

Медійний та рекламний ресурс TKO, що дозволяє надавати як досвід на арені, так і першокласні, сучасні трансляції для фанатів по всьому світу.

Подробиці про боксерів та розклад боїв будуть оголошені найближчим часом.

‼️ ANNOUNCED: Turki Alalshikh and TKO have signed a multi-year partnership to establish a new boxing promotion with executive leadership anchored by UFC President Dana White and WWE President Nick Khan. The new promotion will feature:



🥊 A highly structured system to develop new… pic.twitter.com/tK5auLy1UO — Ring Magazine (@ringmagazine) March 5, 2025

Напередодні Туркі Аль аш-Шейх розповів про плани провести боксерські поєдинки у тюрмі Алькатрас, яка є музеєм та інших об'єктах культурної спадщини.