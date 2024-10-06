Перейра захистив титул чемпіона UFC у кривавому поєдинку з Раунтрі

Бразильський боєць змішаних єдиноборств, чемпіон у напівважкій вазі Алекс Перейра (11-2) здолав американця Халіла Раунтрі (13-5) та захистив свій титул на турнірі UFC 307, що проходить у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США.

Поєдинок завершився технічним нокаутом у четвертому раунді.

Перша п'ятихвилинка пройшла за часткової домінації американця. Раунтрі частіше завдавав ударів, але Перейра не шкодував сил відповідати атаками по голові та корпусу суперника, інколи пробиваючи по ногах.

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У другому раунді Раунтрі не збавляв темп, він періодично вривався на бразильця та під кінець п'ятихвилинки завдав нищівного удару ногою по голові суперника.

ROUNTREE CAUGHT PEREIRA WITH A RIGHT HOOK 😳



Pereira recovered quickly 👀 pic.twitter.com/79rwZQFkAE — ESPN MMA (@espnmma) October 6, 2024

Найактивніша частина бою відбулася у його завершальній стадії. З початку фінального раунду обидва бійці "увімкнулися" та розпочали нищити одне одного в серіях ударів. Американець боляче пробивав по корпусу візаві, міксуючи це з ударами по голові.

Перейра мало чим міг відповісти на початку, але під кінець раунду він "зловив" Раунтрі та завдав декількох ударів коліном по обличчю.

Тут вже не було чим відповісти американцю, він почав уникати прямого контакту, але Перейра діставав своїми нищівними ударами по голові та корпусу, не відпускаючи опонента. Кривавість поєдинку на цьому моменті зашкалювала, бразилець переміг Раунтрі технічним нокаутом у 4 раунді.

ALEX PEREIRA HAS KNOCKED OUT KHALIL ROUNTREE!!! WHAT A FIGHT!!#UFC307pic.twitter.com/iHyq8iwVDV — Championship Rounds (@ChampRDS) October 6, 2024

Для Перейри це був третій поєдинок у 2024 році та третій захист титулу, який він завоював у листопаді 2023 року, в бою з Їржі Прохазкою. Раунтрі до поточної зустрічі мав 5 перемог поспіль.

THE PATAXÓ WARRIOR IS UNSTOPPABLE 🏹



ALEX PEREIRA REMAINS THE UFC LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPION 😤 #UFC307 pic.twitter.com/DzYIhWm1Pe — ESPN MMA (@espnmma) October 6, 2024

Нагадаємо, у попередньому карді UFC 307 свій поєдинок провів український боєць Ігор "дуелянт" Потеря. Він поступився бразильцю Сезару Алмейді одноголосним рішенням суддів.