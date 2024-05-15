WBC презентувала спеціальний пояс для переможця бою Усик — Ф'юрі

Світова Боксерська Рада (WBC) презентувала спеціальний пояс для переможця бою за титул абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомила організація на офіційному сайті.

Одна сторона пояса виконана у кольорах українського прапора, а інша – британського.

"Бій Ф’юрі проти Усика буде вписаний у підручники історії, оскільки переможець стане першим абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі відтоді, як Леннокс Льюїс заслужив цю честь 24 роки тому", — ідеться у зверненні WBC.

The WBC announced it will award a special commemorative belt to the winner of the undisputed heavyweight title fight between Tyson Fury and Oleksandr Usyk 🏆 #FuryUsyk



(📸 @WBCBoxing) pic.twitter.com/nu4SVmLOJc — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 14, 2024

Напередодні промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на конфлікт із командою Ф'юрі, в якому батько британського боксера вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.