WBC презентувала спеціальний пояс для переможця бою Усик — Ф'юрі
Світова Боксерська Рада (WBC) презентувала спеціальний пояс для переможця бою за титул абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).
Про це повідомила організація на офіційному сайті.
Одна сторона пояса виконана у кольорах українського прапора, а інша – британського.
"Бій Ф’юрі проти Усика буде вписаний у підручники історії, оскільки переможець стане першим абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі відтоді, як Леннокс Льюїс заслужив цю честь 24 роки тому", — ідеться у зверненні WBC.
Напередодні промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на конфлікт із командою Ф'юрі, в якому батько британського боксера вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення.
Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.