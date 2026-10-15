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Бій Шакур – Хейні опинився під загрозою зриву

Олександр Булава — 15 жовтня 2026, 19:40
Бій Шакур – Хейні опинився під загрозою зриву
Девін Хейні
Boxing News 24

Поєдинок між чемпіоном WBO у першій напівсередній вазі Шакуром Стівенсоном (25-0, 11 КО) та Девіном Хейні (33-0, 15 КО) може не відбутися через проблеми під час переговорів.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Сторони намагаються узгодити умови потенційного бою, який попередньо планували провести 28 листопада в Атланті. Однак переговорний процес затягується, а ситуація навколо організації поєдинку досягла критичної стадії.

Найближчим часом має визначитись доля протистояння.

Зазначимо, що влітку Шакур погодився на поєдинок із Хейні. Вони декілька разів публічно обговорювали бій у соцмережі X – тема вагової категорії є однією з головних дискусій і перепон для організації протистояння непереможених бійців.

Нагадаємо, що Стівенсон востаннє виходив на ринг 31 січня. Він одноголосним рішенням суддів (тричі по 119:109) переміг Теофімо Лопеса.

Девін свій останній бій провів у листопаді 2025 року. Тоді він здолав Браяна Нормана.

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