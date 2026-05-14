Чухаджян та Донован показали однакову вагу перед боєм

Українець Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) та ірландець Педді Донован (14-2, 11 КО) пройшли офіційну церемонію зважування перед претендентським боєм за версією IBF у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Обидва боксери вклалися у ліміт вагової категорії:

Карен Чухаджян – 66,5 кг.

Педді Донован – 66,5 кг.

Поєдинок відбудеться 15 травня 2026 року у німецькому Мангаймі у рамках вечора боксу від німецької компанії Ringside Zone.

Востаннє Чухаджян виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Карен оформив свою другу поспіль звитягу у професіоналах.