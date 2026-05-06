Потрібно підкинути Усику сюрприз: чемпіон світу – про можливу битву з українським боксером

Чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) заявив, що бажає розділити ринг із володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає Sky Sports.

Британський боксер заявив, що наразі сфокусований на поєдинку проти Даніеля Дюбуа. А вже після нього він хоче побитись із чинним королем хевівейту.

"Цей бій у мене в думках. Проти Олександра Усика випробували практично все, якщо говорити про нестандартні стилі, як у Тайсона Ф'юрі, і добре навчених, сильних хлопців на кшталт Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Можливо, потрібно підкинути Усику сюрприз, білого комірця, і подивитися, що він придумає. Я хочу бути успішним і побитися з усіма іменитими суперниками. У мене є один пояс, і я не планую зупинятися на цьому. Бій із Дюбуа сам по собі є підтвердженням цього", – сказав Вордлі.

Нагадаємо, що битва Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері. Це буде перший захист пояса WBO для Фабіо, який він отримав після відмови Усика битись із ним.

Сам українець 23 травня розділить ринг із Ріко Верховеном. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Раніше про можливу трилогію з Олександром Усиком висловився Даніель Дюбуа.