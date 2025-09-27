Українська правда
Паркер хоче провести реванш з ексчемпіоном світу

Олександр Булава — 27 вересня 2025, 13:19
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) заявив про бажання зустрітись з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує боксера Sky Sports.

"Я давно хочу реваншу з Джошуа. Я хочу помститися за ті поразки.

Я знаю, що Ей Джей — це ще один великий бій. Мені не дуже важливо, з ким битися, головне, щоб це був хтось із топ-5 у світі", – сказав Паркер.

Нагадаємо, Джозеф поступився Джошуа у квітні 2018 року. Ентоні тоді переміг рішенням суддів.

Вже 25 жовтня Паркер на арені "О2" в Лондоні проведе поєдинок проти Фабіо Вордлі. Свій попередній бій Джозеф провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вордлі 7 червня в 10 раунді нокаутував Джастіса Гані.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести бій проти Джозефа Паркера. Проте українець звернувся до WBO з проханням надати більше часу на переговори, пояснивши це травмою спини.

У підсумку, організація надала абсолютному чемпіону світу додаткові 90 днів для переговорів з переможцем бою Паркер – Вордлі.

