Пак'яо пояснив, чому Мейвезер відновив кар'єру заради реваншу з ним

Колишній чемпіон світу Менні Пак'яо висловився про майбутнє протистояння з непереможним Флойдом Мейвезером.

Його слова цитує Boxing Scene.

Філіппінець вважає, що зірковий американець погодився на реванш з ним не заради грошей. Він переконаний, що той відновив кар'єру для збагачення боксерської спадщини.

"Це через тиск з боку вболівальників: як він може стверджувати, що він GOAT? Аналізуючи категорії історії боксу, в якій з них він може сказати, що він єдиний такий? Він не єдиний, хто пішов на пенсію непереможеним. Я не наполягаю, що я найкращий боксер всіх часів. Важко самого себе хвалити, але підкорення восьми дивізіонів є найважчим рекордом у боксі, а чотири десятиліття титульних боїв ніколи не були досягнуті. Що б не сталося в цьому бою, це буде результатом наших досягнень. Якщо Мейвезер виграє, допомагатиме людям і буде хорошою людиною, його вважатимуть GOAT. Зрештою, я зрозумів, що слава та наше становище є лише тимчасовими. Ми тут, щоб допомагати іншим", – сказав Пакʼяо.

Зазначимо, що перший бій між боксерами відбувся у травні 2015 року. Тоді Мейвезер переміг одностайним рішенням суддів.

Наразі американець є непереможним на профі-рингу. Він здобув усі перемоги у 50 поєдинках, а його останній офіційний бій відбувся ще у 2017 році.

Реванш заплановано на 19 вересня. Мегафайт легендарних боксерів прийматиме Лас-Вегас.