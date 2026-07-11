Колишній чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пакʼяо (62-8-3, 39 KO) поділився враженнями від перебування у Росії, яка вже п'ятий рік веде повномасштабну війну проти України.

Його цитують російські ЗМІ.

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Легендарний філіппінський боксер прибув до столиці Росії на бій чемпіона WBA у надважкій вазі Мурата Гассієва (33-2, 26 КО) проти німецького боксера Петера Кадіру (23-1, 13 КО).

Під час розмови з російськими журналістами Пакʼяо висловився про країну та місцевих жителів.

"Я вперше в Росії, і я щасливий бути тут. Вдячний за теплий прийом. Мені тут подобається, люди тут неймовірні. Це чудове місце. Переконаний, це мій не останній візит сюди. Я обов'язково повернуся. Росіяни добрі та привітні. Вони дуже успішні у спорті, дуже талановиті", – сказав Пакʼяо.

Разом із Пакʼяо до Росії також прибули колишній чемпіон світу у надважкій вазі Шеннон Бріггс та британський боксер Дерек Чісора.

Раніше повідомлялося, що в андеркарді бою Гассієв – Кадіру свій поєдинок проведе британець Джо Джойс, який теж схвально висловився про країну-агресорку.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року Пак'яо став віцепрезидентом Міжнародної боксерської асоціації (IBA), президентом якої є росіянин Умар Кремльов.