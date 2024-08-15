Де Ла Хойя: Стівенсону потрібна віра в себе, щоб битися

Голова Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя розповів про проблему чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).

Його слова передає Boxingnews24.

"Йому потрібна впевненість, щоб боротися. Він повинен вірити в себе, щоб показати хороше шоу і продавати квитки. Це проблема. Він не продає місця. Шакур — хороший боєць, але він вимагає великі гроші за бої, які не продає", — сказав Оскар.

Нагадаємо, Шакур 7 липня захистив титул WBC в поєдинку проти представника Німеччини Артема Арутюняна (12-2, 7 КО). Цей поєдинок став останнім в межах співпраці боксера з промоутерською компанією Top Rank Боба Арума. Раніше Де Ла Хойя відмовився від співпраці зі Стівенсоном.

Напередодні Шакур з українським боксером Василем Ломаченком влаштували перепалку на вечорі боксу Теренс Кроуфорд — Ісраїл Мадримов у Лос-Анджелесі, після чого американець назвав українця боягузом.