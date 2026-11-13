Російський і білоруський бокс залишились під санкціями WBC

Світова боксерська рада (WBC) залишила в силі санкції проти Росії та Білорусі.

Про це повідомила Аліна Шатернікова.

"Всесвітня Боксерська Рада World Boxing Council (WBC) зберігає санкції проти країни-агресора та іншої країни-посіпаки. Рішення було прийнято та оголошено на щорічному всесвітньому конгресі, який саме зараз відбувається в місті Акапулько", – написала Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення WBC ухвалила рішення прибрати російських і білоруських боксерів зі своїх рейтингів. Організація також припинила санкціонувати поєдинки на території цих країн.

За таку позицію Володимир Зеленський на початку вересня нагородив президента WBC Маурісіо Сулеймана орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Напередодні на конгресі йому вручили цю нагороду.