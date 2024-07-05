Арум підтвердив припинення співпраці з Шакуром

Промоутер Боб Арум підтвердив, що чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) після поєдинку з німцем Артемом Арутюняном (12-1, 7 КО) припинить співпрацю з компанією Top Rank.



Цитує промоутера Boxing Scene.

"Він вільний агент, як в баскетболі чи НФЛ. Ми відверто поговорили про те, що йому потрібно вивчити ринок.

Якщо ти зможеш укласти кращу угоду – неодмінно погоджуйся, якщо не зможеш — повертайся, ми любимо тебе і будемо раді влаштовувати тобі бої. Ми будемо раді йому, жодної ворожнечі.

Ринок вільних агентів є ринком вільних агентів, ми обидва виконали свої контрактні зобов'язання", — сказав Арум.