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Чемпіон Бокс

Арум підтвердив припинення співпраці з Шакуром

Олександр Булава — 5 липня, 20:40
Арум підтвердив припинення співпраці з Шакуром

Промоутер Боб Арум підтвердив, що чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) після поєдинку з німцем Артемом Арутюняном (12-1, 7 КО) припинить співпрацю з компанією Top Rank.

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Він вільний агент, як в баскетболі чи НФЛ. Ми відверто поговорили про те, що йому потрібно вивчити ринок.

Якщо ти зможеш укласти кращу угоду – неодмінно погоджуйся, якщо не зможешповертайся, ми любимо тебе і будемо раді влаштовувати тобі бої. Ми будемо раді йому, жодної ворожнечі.

Ринок вільних агентів є ринком вільних агентів, ми обидва виконали свої контрактні зобов'язання", — сказав Арум.

Нагадаємо, бій Шакура та Арутюняна відбудеться 6 липня.

Раніше Арум повідомляв, що Шакур свій наступний бій може провести проти чемпіона WBA Джервонти Девіса (30-0, 28 КО) або з володарем титулів IBF та IBO Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Бокс Шакур Стівенсон Боб Арум

Боб Арум

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