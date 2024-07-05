Арум підтвердив припинення співпраці з Шакуром
Промоутер Боб Арум підтвердив, що чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) після поєдинку з німцем Артемом Арутюняном (12-1, 7 КО) припинить співпрацю з компанією Top Rank.
Цитує промоутера Boxing Scene.
"Він вільний агент, як в баскетболі чи НФЛ. Ми відверто поговорили про те, що йому потрібно вивчити ринок.
Якщо ти зможеш укласти кращу угоду – неодмінно погоджуйся, якщо не зможеш — повертайся, ми любимо тебе і будемо раді влаштовувати тобі бої. Ми будемо раді йому, жодної ворожнечі.
Ринок вільних агентів є ринком вільних агентів, ми обидва виконали свої контрактні зобов'язання", — сказав Арум.
Нагадаємо, бій Шакура та Арутюняна відбудеться 6 липня.
Раніше Арум повідомляв, що Шакур свій наступний бій може провести проти чемпіона WBA Джервонти Девіса (30-0, 28 КО) або з володарем титулів IBF та IBO Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).