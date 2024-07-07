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Чемпіон Бокс

Стівенсон впевнено переміг Артуюняна: огляд бою за титул WBC

Станіслав Лисак — 7 липня, 09:10
Стівенсон впевнено переміг Артуюняна: огляд бою за титул WBC

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) здобув перемогу над німцем Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО).

Огляд бою

Зазначимо, що після цього бою в Стівенсона завершився контракт із промоутерською компанією Top Rank.

Шакур також по завершенню бою звернувся до українського боксера Василя Ломаченка. Американець вийшов на ринг у футболці із зображенням Ломаченка написом "Боб (Арум, президент Top Rank, — прим.) рятує свого сина від надирання дупи".

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