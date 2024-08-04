Ломаченко та Джервонта влаштували перепалку на вечорі боксу Кроуфорда

Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко та володар титулу WBC Шакур Стівенсон влаштували суперечку щодо їхнього бою.

Інцидент трапився на вечорі боксу Теренс Кроуфорд — Ісраїл Мадримов у Лос-Анджелесі.

Шакур звинуватив українця в уникненні бою з ним. Ломаченко запропонував вияснити це на рингу, але в підсумку охорона розняла їх.

Стівенсон: "Чому ти не хочеш битися зі мною?"

Ломаченко: "Пішли просто зараз. Погнали".

Стівенсон: "Давай. Давай. Це блеф, брате".

Напередодні повідомлялося, що Ломаченко відмовився від поєдинку з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.