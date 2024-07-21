Де Ла Хойя відмовився від співпраці з Шакуром

Голова Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя не буде співпрацювати з чемпіоном світу за версією WBC в легкій вазі Шакуром Стівенсоном (22-0, 10 КО).

Про це промоутер розповів в Instagram.

"Шакур Стівенсон, ти — вільний агент. Ти чудовий боєць, талант, але не для мене. Я вірю, що якщо хтось каже, що він боксує не для вболівальників - я не можу займатися його промоцією", — сказав Де Ла Хойя.

Нагадаємо, Шакур 7 липня захистив титул WBC в поєдинку проти редставника Німеччини Артема Арутюняна (12-2, 7 КО). Цей поєдинок став останнім в межах співпраці боксера з промоутерською компанією Top Rank Боба Арума.