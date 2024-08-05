Він боягуз: Шакур присоромив Ломаченка

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) назвав українського чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) боягузом.

Про це Шакур сказав у коментарі Boxing News.

"Він боягуз. Ломаченко став крутим за межами рингу, але я сказав йому: "Влаштуємо бій".

Я б хотів організувати поєдинок, але здається, що він не хоче битися зі мною. Ломаченко прикидається, що хоче побитися зі мною поза рингом", – сказав Стівенсон.