Він боягуз: Шакур присоромив Ломаченка
Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) назвав українського чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) боягузом.
Про це Шакур сказав у коментарі Boxing News.
"Він боягуз. Ломаченко став крутим за межами рингу, але я сказав йому: "Влаштуємо бій".
Я б хотів організувати поєдинок, але здається, що він не хоче битися зі мною. Ломаченко прикидається, що хоче побитися зі мною поза рингом", – сказав Стівенсон.
Напередодні Ломаченко та Шакур влаштували перепалку на вечорі боксу Теренс Кроуфорд — Ісраїл Мадримов у Лос-Анджелесі.
Раніше повідомлялося, що українець відмовився від поєдинку з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.