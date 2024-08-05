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Він боягуз: Шакур присоромив Ломаченка

Олександр Булава — 5 серпня, 17:29
Він боягуз: Шакур присоромив Ломаченка

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) назвав українського чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) боягузом.

Про це Шакур сказав у коментарі Boxing News.

"Він боягуз. Ломаченко став крутим за межами рингу, але я сказав йому: "Влаштуємо бій".

Я б хотів організувати поєдинок, але здається, що він не хоче битися зі мною. Ломаченко прикидається, що хоче побитися зі мною поза рингом", – сказав Стівенсон.

Напередодні Ломаченко та Шакур влаштували перепалку на вечорі боксу Теренс Кроуфорд — Ісраїл Мадримов у Лос-Анджелесі.

Раніше повідомлялося, що українець відмовився від поєдинку з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.

Василь Ломаченко Шакур Стівенсон

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