Він його ніколи не переможе: Де Ла Хойя – про найнебезпечнішого суперника Канело

Голова Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя вважає, що мексиканець Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) не зможе перемогти абсолютного чемпіона напівважкої вагової категорії Дмитра Бівола (24-1, 12 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Він нізащо не переможе Бівола. Просто в жодному разі. Стилі роблять бої. Я дуже хотів би побачити перемогу мексиканця на рингу, але він ніколи не переможе Бівола", – сказав Де Ла Хойя.

Зазначимо, що боксери вже зустрічались в ринзі. У 2022 році Бівол переміг Канело одноголосним рішенням суддів.

Напередодні Бівол здолав росіянина Артура Бетербієва, який виступає під прапором Канади, роздільним рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113).

Канело в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.