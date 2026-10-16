Канело: Хочу провести бій найближчим часом

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) заявив, що вже планує свій наступний бій після поєдинку з чемпіоном WBC Крістіаном Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Його слова передає Ring Magazine.

"Я хочу провести бій найближчим часом, десь у лютому, щось таке. А потім подивимося, що буде далі", – сказав боксер.

Також мексиканець заявив, що мріє провести бій у Японії.

"Сподіваюся, у мене буде можливість битися в Японії. Це одна з моїх мрій, адже я виріс разом з Оскаром Ларіосом, який бився з багатьма японськими боксерами, і я спостерігав за ним. Для мене бій у Японії – це мрія. Сподіваюся, вона здійсниться. Якщо ні, нічого страшного, але це одна з моїх мрій. Сподіваюся, мені вдасться її реалізувати", – сказав Альварес.

Бій Альварес – Мбіллі запланований на 31 жовтня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні 36-річний Сауль поділився думками щодо закінчення кар'єри. Мексиканець заявив, що остаточне рішення буде залежати від фізичного стану, але водночас він усвідомлює, що наближається момент, коли доведеться повісити рукавички на цвях.

Свій останній бій Канело провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.

Раніше повідомлялося, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх планує організувати реванш Канело – Кроуфорд.