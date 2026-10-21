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У нього є недоліки: ексчемпіон світу зробив несподіваний прогноз на наступний бій Канело

Софія Кулай — 21 жовтня 2026, 13:40
У нього є недоліки: ексчемпіон світу зробив несподіваний прогноз на наступний бій Канело
Альварес – Мбіллі
DAZN

Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі (25-4, 9 КО) вважає, що Крістіан Мбіллі (2-0-1, 24 КО) може здолати Сауля Альваресаа (63-3-2, 39 КО) в очному поєдинку.

Про це він розповів у коментарі Boxing News 24.

"Чи можемо ми виявити до нього трохи поваги за те, що він повертається після перерви та операції й одразу виходить проти Мбіллі?

Так, у нього є недоліки. Думаю, він ідеально вписується в стиль Канело, але якого Альвареса ми побачимо? Якщо Сауль буде хоча б трохи гіршим за свою найкращу версію... Канело на 80% від своїх можливостей, ймовірно, не переможе Мбіллі. Для цього бою він має бути на найвищому рівні", – заявив Алгієрі.

Бій Альварес – Мбіллі запланований на 31 жовтня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні 36-річний Сауль поділився думками щодо закінчення кар'єри.

До майбутнього протистояння Канело готується у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди. Однак спільне тренування із непереможеним українцем таки відбулося.

Раніше мексиканець оцінив підготовку до двобою у таборі Усика.

Додамо, що свій останній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.

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