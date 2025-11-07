Джошуа може провести бій 20 грудня

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) може повернутися на ринг до кінця року.

Про це повідомляє BoxingScene.

Бій може відбутися на вечорі боксу у Гані, 20 грудня. Зазначається, що Ей Джей давно мріяв про бій в Африці.

"Джошуа готовий до бою, хоча будь-які оголошення щодо його наступних кроків, ймовірно, підтвердить лише сам колишній чемпіон у важкій вазі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні промоутер Едді Гірн підтвердив інформацію, що його клієнт повернеться в ринг до кінця 2025 року, в суперниках не буде великих імен.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.