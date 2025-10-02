Опетая оцінив можливість бою з Бенавідесом

Непереможний австралієць Джей Опетая (28-0, 22 КО) обговорив з головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом свої майбутні бої та зміну вагової категорії.

Про це боксер розповів у коментарі Fighthype.

"У мене є план дій. Туркі сказав, що ми отримаємо Баду Джека. Якщо виграємо, то будемо мати Хільберто Раміреса.

А коли це зробимо, Туркі сказав мені, що хоче, щоб Бенавідес перейшов у важку вагу, і я битимуся з Бенавідесом. Я б дуже хотів битися з Бенавідесом.

Коли ми це зробимо, можливо, тоді почнеться розділ надважкої ваги", – сказав Опетая.