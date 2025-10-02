Опетая оцінив можливість бою з Бенавідесом
Непереможний австралієць Джей Опетая (28-0, 22 КО) обговорив з головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом свої майбутні бої та зміну вагової категорії.
Про це боксер розповів у коментарі Fighthype.
"У мене є план дій. Туркі сказав, що ми отримаємо Баду Джека. Якщо виграємо, то будемо мати Хільберто Раміреса.
А коли це зробимо, Туркі сказав мені, що хоче, щоб Бенавідес перейшов у важку вагу, і я битимуся з Бенавідесом. Я б дуже хотів битися з Бенавідесом.
Коли ми це зробимо, можливо, тоді почнеться розділ надважкої ваги", – сказав Опетая.
Нагадаємо, 6 грудня Опетая проведе четвертий захист своїх титулів чемпіона світу в крузервейті за версією IBF та журналу Ring Magazine проти Хусейна Джинкари.
У своєму останньому поєдинку Давід Бенавідес здолав Девіда Морреля, а перед цим – Олександра Гвоздика. Наступний поєдинок американця заплановано на 22 листопада цього року – суперником стане Ентоні Ярд.