Непереможний Опетая захищатиме титул The Ring та IBF проти 40-річного німця
Непереможний австралієць Джей Опетая (28-0, 22 КО) проведе четвертий захист своїх титулів чемпіона світу в крузервейті за версією IBF та журналу Ring Magazine проти Хусейна Джинкари (23-0, 19 КО).
Про це повідомляє Ring Magazine.
Бій відбудеться 6 грудня в австралійському місті Голд-Кост. Свої два попередні поєдинки Опетая проводив саме тут.
30-річний Джей цього року в Голд-Кості вже здобув дві блискучі перемоги нокаутом: у січні в четвертому раунді він нокаутував Девіда Нііку, а в червні здолав Клаудіо Скео – італієць протримався на раунд довше.
Опетая мав битися з Джинкарою в січні, але німецький боєць був змушений знятися через травму лише за три тижні до бою. У квітні 40-річний Хусейн переміг технічним нокаутом Хуана Діаса.
В андеркарді також візьме участь перспективний австралієць Джастіс Хуні (12-1, 7 КО), який повернеться на ринг вперше після своєї болісної поразки від Фабіо Вордлі.