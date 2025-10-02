Українська правда
Непереможний Опетая захищатиме титул The Ring та IBF проти 40-річного німця

Руслан Травкін — 2 жовтня 2025, 05:48
Непереможний Опетая захищатиме титул The Ring та IBF проти 40-річного німця
Джей Опетая
Getty Images

Непереможний австралієць Джей Опетая (28-0, 22 КО) проведе четвертий захист своїх титулів чемпіона світу в крузервейті за версією IBF та журналу Ring Magazine проти Хусейна Джинкари (23-0, 19 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Бій відбудеться 6 грудня в австралійському місті Голд-Кост. Свої два попередні поєдинки Опетая проводив саме тут.

30-річний Джей цього року в Голд-Кості вже здобув дві блискучі перемоги нокаутом: у січні в четвертому раунді він нокаутував Девіда Нііку, а в червні здолав Клаудіо Скео – італієць протримався на раунд довше.

Опетая мав битися з Джинкарою в січні, але німецький боєць був змушений знятися через травму лише за три тижні до бою. У квітні 40-річний Хусейн переміг технічним нокаутом Хуана Діаса.

В андеркарді також візьме участь перспективний австралієць Джастіс Хуні (12-1, 7 КО), який повернеться на ринг вперше після своєї болісної поразки від Фабіо Вордлі.

